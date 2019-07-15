Международная касса: «Человек-паук» в третий раз становится лидером

В международном бокс-офисе балом продолжает править ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА. Лента в третий раз стала лидером кассовых сборов, на этот раз получив $100 млн. Общая касса проекта за пределами США сейчас составляет $572,5 млн, а общемировая − $847 млн. Предыдущая часть за все время проката собрала за пределами амеркианского рынка только $554,3 млн, но новинке есть куда расти: ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ в свое время покорил $682,8 млн, а самый первый ЧЕЛОВЕК-ПАУК в 2002 году − $595,5 млн.

Лидирующим международным рынком для проекта, конечно, является Китай. Здесь сборы картины составляют $191,8 млн. Южная Корея принесла фильму $49,7 млн, Великобритания − $28,6 млн, Мексика − $24,1 млн, Австралия − $20,1 млн, Бразилия − $18 млн, Россия − $17 млн, Индонезия − $15,9 млн, Франция − $14,8m, Германия − $11,1 млн.

Второе место топа у новинки от Disney − фильма КОРОЛЬ ЛЕВ, который с успехом вышел в китайский прокат и собрал там за три дня $54,7 млн. Это больше, чем было на старте у КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ ($46,5 млн), КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА ($45,2 млн) и АЛАДДИНА ($18,8 млн).

На третьем месте в международном топе еще один релиз от Disney − это мультфильм Pixar ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Проект положил в свою копилку еще $48,1 млн, увеличив общую кассу до $424,7 млн. Вместе со сборами в домашнем прокате в активе проекта собралось уже $771,1 млн. На выходных он с успехом стартовал в Японии, получив рекордные для Pixar $15,3 млн. Среди международных рынков самым успешным для мультфильма остается Мексика $66,1 млн. Затем идут Великобритания с $53,7 млн, Китай с $28,6 млн, Бразилия с $26,4 млн, Австралия с $24,2 млн и, как ни странно, Аргентина с $23,7 млн.

На четвертом месте в международном топе хит из Китая − гонконгский боевик БЕЛЫЙ ШТОРМ 2. Лента добавила к своим капиталам еще $33,6 млн, увеличив кассу до $137,9 млн. А замыкать пятерку лидеров международного топа снова выпало ПРОКЛЯТИЮ АННАБЕЛЬ 3. Хоррор Warner Bros. и New Line собрал еще $18,1 млн, увеличив общую кассу за пределами США и Канады до $112,8 млн. Общемировые сборы проекта сейчас составляют $173,6 млн.

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15.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore