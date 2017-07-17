Международная касса: «Человек-паук» остался лидером

Фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ сумел удержать за собой первое место в топе международного проката. По итогам уикенда у кинокомикса от Sony Pictures Releasing International образовалось еще $72,3 млн. Ленту демонстрировали на 20,8 тыс экранов в 63 странах мира. Ее общие сборы на сегодняшний день, без учета кассы в Северной Америке, составляют $261,1 млн. При этом, картина пока не вышла в Китае, Японии и некоторых европейских рынках.

Зато она вышла в Южной Корее и сумела собрать там уже $42,2 млн. Это рекордные показатели для голливудского кино в этом году и лучший результат на рынке для фильмов о Человеке-пауке за всю историю. Такая же ситуация и в Бразилии, где на счету ленты уже $19,4 млн. В Мексике пауку досталось $20,4 млн, Австралия принесла создателям фильма $14,5 млн, Великобритания – $21,9 млн, Франция – пока только $6 млн, Германия – $3,7 млн.

Второе место по итогам уикенда снова у ГАДКОГО Я 3. Мультфильм получил в свое рапоряжение $71 млн. Общие международные сборы релиза составляют уже $431,4 млн. На выходных лента стартовала с первого места чарта в Индонезии, собрав там $3,6 млн – это лучший стартовый результат для анимации за всю историю рынка. Китай принес еще $20,8 млн, увеличив общие сборы там до $113,6 млн. Общие сборы мульфильма в Великобритании составляют $33,2 млн, в Мексике – $28,4 млн, в Бразилии – $25,8 млн, в Австралии – $22,5 млн, во Франции – $21,4 млн, в России – $20,8 млн.

Новинка уикенда – экшн ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА – дебютировала на 61 рынке, собрав с них свои первые $46 млн. При этом, 28 стран увеличили стартовые сборы по сравнению с предыдущей частью. Великобритания принесла студии Fox $9,5 млн (включая превью), Россия – $5 млн, Испания – $3,4 млн. ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА сумела неплохо показать себя в Индии, собрав там $2,5 млн, и на Тайване – $2,1 млн. ОАЭ и Гонконг принесли по $1,7 млн, Малайзия и Италия – по $1,4 млн. При этом на многих крупных международных рынках лента пока не вышла. Своей очереди ожидают Южная Корея, Япония, Франция, Германия, Бразилия, Мексика, Австралия и, конечно, Китай. Последний пока смотрит другое кино. В частности, фантастический экшн УКУН, который, кстати, тоже рассказывает о короле обезьян. Он собрал за уикенд почти $57 млн.

Закрывать пятерку лидеров выпало мультфильму ТАЧКИ 3. Этот релиз от Walt Disney International добавил в свою копилку еще $20,1 млн. Лента вышла в кинотеатрах Великобритании и Испании. Первая принесла ей $3,5 млн, вторая – $1,8 млн. Мультфильм также стартовал в кинотеатрах Японии ($2,8 млн), Южной Кореи ($1,9 млн), Бразилии ($3,3 млн) и Аргентины ($2,1 млн).

17.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup