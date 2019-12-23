Международная касса: «Звездные войны» стартуют со $198 млн.

Новые ЗВЕЗДНЫЙ ВОЙНЫ, как и предполагалось, стали уверенными лидерами прошедшего уикенда. Однако, ожидалось, что цифры будут выше. СКАЙУОКЕР. ВОСХОД собрал $198 млн, хотя эксперты и аналитики вели его на результат выше $200 млн, а некоторые, даже, на $250 млн. Вместе со сборами в США общемировая касса первого уикенда блокбастера составила $373,5 млн.

Лидирующим рынком стала Великобритания, где фильм получил сразу $26,8 млн. Еще $21,8 млн пришло из Германии, Франция принесла $15,2 млн, Япония − $14,6 млн, Австралия − $12,6 млн, Китай − $12,1 млн. Испания подарила проекту $7,6 млн, Мексика − $7,4 млн, Бразилия − $5,9 млн, Россия − $5,8 млн.

Второе место международного топа и первое место в Китае оказалось в руках гонконгского боевика ИП МАН 4. Продолжение популярнейшей на Востоке франшизы сумело собрать $45,87 млн. Это много, но на четверть меньше, чем было у третьей части этой киносерии.

Замыкает тройку лидеров международного проката приключенческий экшн ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Релиз Sony получил $32,6 млн, увеличив международную кассу проекта до $210 млн, а общемировую − до $312 млн.

Четвертое место в международном чарте по итогам выходных занимает мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Проект Walt Disney Animation Studio добавил в свою копилку $31,6 млн, увеличив свою международную кассу до $717,2 млн, а общемировую − до $1,1037 млрд. Таким образом, ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II поднялось на четвертое место в списке самых кассовых мультфильмов всех времен, обоходя ГАДКОГО Я 3 с $1,035 млрд, ИСТОРИЮ ИГРУШЕК 3: БОЛЬШОЙ ПОБЕГ с $1,067 млрд и ИСТОРИЮ ИГРУШЕК 4 с $1,074 млрд.

На пятом месте находится китайский триллер ОВЦА БЕЗ ПАСТУХА. Картина, которая работает уже второй уикенд, собрала еще $23,61 млн , увеличив свои общие сборы до $77,37 млн. Лента является ремейком индийского фильма.

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23.12.2019 Автор: Артур Чачелов