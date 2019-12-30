Международная касса: «Звездные войны: Скайуокер. Восход» сохраняют лидерство

На международном фронте − без перемен. В лидерах вновь ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. Фантастическая сага собрала еще $94,3 млн, увеличив свою международную кассу до $363 млн. Общемировые сборы проекта сейчас составляют $724,8 млн. До миллиарда остается всего ничего и, нет сомнения, фильму он покорится.

Второе место топа у ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Релиз Sony собрал за выходные $61,6 млн, увеличив кассу за пределами США до $296 млн. Общемировые сборы этого приключенческого проекта составляют $472 млн. Наибольший вклад в успех внес Китай, где фильм собрал уже $41 млн. Далее следуют: Великобритания с $27,9 млн, Франция с $18,3 млн, Россия с $14,6 млн, Индонезия с $14,4 млн, Германия с $14,2 млн, Мексика с $13,5 млн, Малайзия с $12,2 млн, Австралия с $9,6 млн и Индия с $8,6 млн.

Еще $42,4 млн удалось собрать в международном прокате мультфильму ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Таким образом, общая зарубежная касса проекта увеличилась до $796,3 млн, а общемировая − до $1,2176 млрд. Мультфильм поднялся на третье место в списке самых кассовых анимационных проектов в истории, обойдя МИНЬОНОВ с их $1,159 млрд.

Четвертое и пятое места топа занимают фильмы для китайского зрителя. Проект ИП МЭН 4 собрал за уикенд $28,9 млн, увеличив общую кассу до $111,9 млн. Далее следует криминальный триллер ОВЦА БЕЗ ПАСТУХА, собравший за выходные $16,6 млн. Его общая касса выросла до $110,59 млн.

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30.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore