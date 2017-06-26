Международная касса: у «Трансформеров» $196,2 млн

Несмотря на вялый старт на родине, ТРАНСФОРМЕРЫ остаются одной из самых мощных франшиз современного Голливуда. Это в очередной раз доказано стартовыми сборами в международном прокате, которые у фильма ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ составили впечатляющие $196,2 млн. Лента с легкостью возглавила кинопрокат в 40 странах мира, сработав примерно на одном уровне с предыдущей частью франшизы. Таким образом, если сложить международные и американские сборы, в актив нового фильма Майкла Бэя запишется $265,3 млн.

Наибольший вклад в успех фильма внес, конечно, Китай. На этой территории по ТРАНСФОРМЕРАМ Paramount работал в связке с несколькими большими игроками медиарынка, включая крупнешего онлайн-продавца кинобилетов и крупнейшие киносети. Такой подход принес $123,4 млн – это лучший старт в истории франшизы. Южная Корея добавила в копилку еще $13 млн, Россия – ~$8,9 млн, Великобритания – $5,7 млн, Германия – $4,7 млн.

Кинотеатры IMAX во всем мире принесли новым ТРАНСФОРМЕРАМ $24,3 млн. Это второй по величине результат для фильмов от Paramount за всю историю.

Второе место в международном прокате с большим отставанием от лидера заняла ЧУДО-ЖЕНЩИНА. Лента получила в свое распоряжение $20,5 млн, увеличив общую кассу за пределами Северной Америки до $334,5 млн. Самым успешным рынком оказался Китай, где у кинокомикса набралось уже $87,5 млн. Бразилия принесла фильму $27,1 млн, Великобритания – $23,9 млн.

Третье место в топе оказалось в руках МУМИИ. Лента студии Universal собрала еще $16,5 млн, подняв общую кассу за пределами Северной Америки до $273,6 млн. Общемировая касса фильма сейчас равняется $342,1 млн. Четвертыми по итогам недели стали ТАЧКИ 3. Диснеевский релиз положил в свою копилку $11,9 млн, увеличив общую кассу до $41,4 млн. Лента работает всего на 26 мировых территориях, и потому ее достижения не кажутся выдающимися. Зато в США в активе проекта уже $99,9 млн.

Замыкать пятерку лидеров выпало СПАСАТЕЛЯМ МАЛИБУ. Выходные принесли им $10,3 млн, а международная касса подросла до $80 млн. Лента возглавила французский прокат, собрав $2,3 млн, Мексика добавила еще $1,5 млн ($5,4 млн общих сборов), Германия – $1 млн ($13,1 млн общих сборов).

26.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily