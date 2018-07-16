Международная касса: в лидерах китайское кино

Локальные хиты вновь на равных борются с голливудскими на полях международного проката. Китайское кино даже побеждает: на прошедшем уикенде фильмы из Поднебесной заняли сразу два места в топ-3 самых кассовых лент выходных. Безоговорочным лидером стала черная комедия УМИРАЮ, КАК ХОЧУ ЖИТЬ. Лента стартовала еще неделю назад, и второй уикенд принес ей еще почти $70 млн. Общая касса проекта сейчас превышает $371 млн.

За второе место топа по итогам выходных сражаются китайская картина СКРЫТЫЙ ЧЕЛОВЕК и американские МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3. Победителя определит только точный фотофиниш. По предварительным данным китайская лента сумела собрать сразу $46,8 млн. У МОНСТРОВ НА КАНИКУЛАХ 3 по итогам выходных набежало $46,4 млн. Лента работала на 44 мировых территориях. Общая касса этого анимационного проекта за пределами домашнего проката сейчас составляет $54,8 млн.

Мексика отдала мультфильму $8,6 млн, Бразилия расщедрилась на $3,8 млн, Аргентина – на $2,1 млн (лучший старт для релизов Sony в истории рынка). Россия принесла мультфильму около $5,8 млн, $2,7 млн пришло из Испании, $2,4 млн – из Австралии (общая касса здесь уже $10,2 млн). Интересно, что в большинстве стран Европы третий фильм пока работает чуть хуже второго.

С четвертого места начинает жизнь в международном прокате боевик НЕБОСКРЕБ. Лента стартовала чуть слабее ожиданий: ее первые результаты – это только $40,4 млн, полученные с 57 международных территорий. При этом, проекту удалось дебютировать на первом месте на 17 из них. Самыми успешными по деньгам стали старты в Южной Корее ($4,7 млн), Мексике ($3,7 млн) и России ($2,6 млн). Лента стартовала с четвертого места в Австралии и со второго в Великобритании (в обоих случаях – по $2,38 млн), зато стала первой в Индонезии ($2,1 млн) на Тайване ($2,1 млн) и в ОАЭ ($1,6 млн).

Закрывать пятерку лидеров выпало фантастическому экшну Disney и Marvel ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА. Лента положила в свою копилку еще $35,5 млн, увеличив общую кассу за пределами США и Канады до $150,9 млн. Новинка неожиданно возглавила индийский прокат ($3,8 млн) и осталась в лидерах в Австралии (общая касса за две недели – $9,7 млн). Но пока самым успешным международным рынком для проекта остается Южная Корея, где фильм сделал уже $34,5 млн. Мексика принесла $11,5 млн, Россия – $9,4 млн, Индонезия – $9 млн.

16.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup, ComScore