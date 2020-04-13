Итоги 2019 года в кинопрокате Казахстана: мощный рывок локального контента

БК опубликовал данные об итогах кинопрокатного 2019 года в Казахстане. Выяснилось, что самым кассовым фильмом прошлого года в стране стал кинокомикс МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (188,72 млн рублей), сумевший, в отличие от России, обойти КОРОЛЯ ЛЬВА (172,97 млн рублей). На третьем месте расположилась МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (123,76 млн рублей), которая в РФ стала пятой. Четвертое место в казахстанском рейтинге досталось мультфильму ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (118 млн рублей), в нашей стране он стал седьмым. Замкнул пятерку лучших локальный проект − продолжение комедийной франшизы БИЗНЕС ПО-КАЗАХСКИ В КОРЕЕ. Картина смогла заработать 109 млн рублей.

Все фильмы первой казахстанской пятерки 2019 года смогли заработать свыше 100 млн рублей; в 2018 году таких картин было только две, в 2017-м – одна. Число проектов, преодолевших отметку в 50 млн рублей, достигло пятнадцати – это больше, чем год и два года назад (тринадцать и двенадцать релизов соответственно).

Самое существенное отличие от прошлогоднего чарта кроется в успехе локального продукта. Помимо уже упомянутого проекта БИЗНЕС ПО-КАЗАХСКИ В КОРЕЕ, в общем топ-50 по итогам года обнаруживается еще девять релизов (в 2018 году таких фильмов было шесть, в 2017-м – пять). Это комедии АКИМ (57,30 млн рублей и 12-е место) и БРАТ ИЛИ БРАК 2 (40,20 млн рублей и 18-е место), а также историческая драма ТОМИРИС (52,67 млн рублей и 15-е место).

По словам Максима Колодкина, директора по кинодистрибуции компании «Меломан», вследствие активности продюсеров в 2019 году в прокат вышло очень много казахстанских фильмов и они были достаточно кассовыми. Так, например, около 60% всего новогоднего бокс-офиса в стране собрали три казахстанские картины. Можно было бы предположить, что государство в Казахстане так же регулирует график релизов, как и в России. Но, по словам Максима Колодкина, даты выхода голливудских релизов зависят от российских. То есть наша страна невольно расчищает даты и для казахстанского кино.

Самым успешным российским фильмом 2019 года в Казахстане стала комедия ХОЛОП. Она смогла занять 40-е место итогового местного топа. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 оказался на 42 месте, на 46-й строчке − приключенческое фэнтези ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Когда есть альтернатива выбрать российское или казахстанское, местный зрители выбирают свое, родное.

Полную информацию об итогах 2019 года в кинопрокате Казахстана, включая топ-50 самых кассовых фильмов года, можно найти в электронном БК №14 (80), который подписчики получили в прошедшую пятницу, 10 апреля. Узнать больше об условиях подписки можно на нашем сайте, а также по электронной почте metro@kinometro.ru.

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13.04.2020 Автор: БК