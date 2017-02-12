Касса США: «Лего фильм: Бэтмен» обходит сиквел «Пятидесяти оттенков»

В американском прокате, как и в российском, схлестнулись сразу несколько больших новинок. Однако, у американцев победителем оказалась совсем другая картина. Первое место занял ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН, собравший за уикенд $55,6 млн. Этого оказалось достаточно для того, чтобы получить звание лучшего старта 2017 года, хотя собранная сумма вышла и меньше той, которую ожидали в Warner Bros. А вот у второй новинки недели – эротической драмы НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ – наоборот, результат оказался выше ожидаемого. Первые трекинги давали картине около $40 млн, а она получила $46,8 млн. Релиз Universal с уверенностью занял второе место.

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН получил на старте на 20% меньше, чем было у первого фильм франшизы. НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ потеряли 44% от стартовых сборов первой части. При этом общая зрительская оценка сиквела оказалась лучше, чем у предыдущего фильма. В системе CinemaScore вторые ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ оценили в среднем на «четыре с плюсом», в то время как у первых средняя оценка остановилась на «тройке с минусом».

Третье место по итогам уикенда также оказалось у новинки. Это ДЖОН УИК 2, который привлек внимание мужской аудитории. Новая лента с Киану Ривзом собрала сразу $30 млн. Это заметно выше ожиданий студии Lionsgate и более чем в два раза больше, чем было на на старте у первой части ($14,4 млн). Интересно, что в системе зрительских оценок CinemaScore у ДЖОНА УИКА 2 впечатляющая «пятерка с минусом».

На четвертое место опустился бывший лидер американского проката – триллер СПЛИТ. Лента собрала за уикенд еще $9,3 млн, а ее общие сборы подросли до $112 млн. Чуть-чуть отстала от фильма М.Найта Шьямалана оскаровская драма СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ. За уикенд в ее активе прибавилось $8 млн. Общие сборы этого релиза в США достигли $131,5 млн.

12.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com