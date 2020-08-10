«Выбивая долги» стал лидером кассы в США, а «1917» − в Китае

Экшн-боевик Дэвида Эйра ВЫБИВАЯ ДОЛГИ от независимого дистрибьютора RLJE Films уверенно возглавил американский прокат. Лента вышла и в кинотеатрах, и на VOD. На большом экране проект за выходные проект показали 129 американских площадок. Им удалось собрать $317 тыс. Эта сумма позволила проекту занять уверенное первое место в местном чарте уикенда. Лента поставила новый рекорд по сборам одного дня с момента общего локдауна проката.

Сообщается, что со следующей недели прокат фильма ВЫБИВАЯ ДОЛГИ будет существенно расширен. В США и Канаде сейчас работают 1195 кинотеатров, 229 из которых − автомобильные. Последние развиваются особенно быстро: новые площадки открываются едва ли не каждую неделю и там такой контент очень востребован.

Лидер прошлой недели − триллер КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ? от компании IFC Films − стал вторым, собрав $123,744 тыс. Общая касса проекта сейчас достигла $1,18 млн. Кроме того, на выходных в 111 кинотеатрах появилась еще одна лента от IFC − новинка под названием СДЕЛАНО В ИТАЛИИ. Эта романтическая драма сумела собрать $34,481 тыс.

В Китае дела с прокатом обстоят куда лучше. Здешние лидеры уикенда зарабатывают миллионы долларов. Правда, это далеко не те миллионы, что были до пандемии, но на фоне чахлого американского проката цифры Китая впечатляют. На прошедшем уикенде в местных кинотеатрах дебютировала историческая военная драма 1917. Она сумела собрать $5,16 млн.

Неплохие результаты показывает в Китае и фантастический триллер Кристофера Нолана ИНТЕРСТЕЛЛАР. Его перевыпустили в местных кинотеатрах в рамках программы поддержки возрождения кинопроката. Несмотря на то, что лента не новая, за уикенд она получила впечатляющие $4,3 млн, а всего за время повторного проката здесь сумела собрать около $11,7 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

10.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety