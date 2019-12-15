Американская касса: «Джуманджи» стартует заметно выше ожиданий

Американский прокат еще способен преподносить сюрпризы, причем, как приятные так и неприятные. К приятным относится результат первого уикенда приключенческого фильма Sony ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Лента получила сразу $60,1 млн, превзойдя даже самые смелые прогнозы, которые вели картину на результат $40-50 млн.

Первый ДЖУМАНДЖИ два года назад стартовал с $36 млн и завершил свой прокат в США с $404,5 млн в кармане. Каким будет результат сиквела пока сказать трудно, так как на следующей неделе в кинотеатрах появятся очередные ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, которые отберут у проекта определенную часть аудитории. Отбить производственный бюджет, подросший до $125 млн, в любом случае будет непросто. Как бы там ни было, вторая часть ДЖУМАНДЖИ получила хорошие отзывы аудитории: в системе CinemaScore у фильма «пятерка с минусом».

А вот плохие новости касались результатов двух других новинок широкого проката − фильма Клинта Иствуда ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА и слэшера ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО. Первый получил за уикенд всего $5 млн и, хотя этого хватило для четвертого места в топе выходных, это очень печальные цифры. Ни один фильм Иствуда за последние 48 лет не стартовал с таких низких цифр. Хуже был лишь старт ленты БРОНКО БИЛЛИ в 1980 году. Проект ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА обошелся студии Warner Bros в $40 млн, отбить такой бюджет теперь будет крайне сложно.

Еще хуже оказались цифры ЧЕРНОГО РОЖДЕСТВА − второго ремейка одноименного легендарного слэшера 1974 года. Лента компании Bloomhouse, которую в прокат выпускала Universal, получила за уикенд только $4,4 млн. Этого хватила на пятое место в топе, но не хватило, чтобы покрыть скромный бюджет в $5 млн.

Бывший лидер − мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II − опустился на второе место. Лента потеряла всего 46% сборов прошлой недели и положила в свою копилку еще $19,2 млн. Общие сборы проекта в США составляют $366,5 млн. На третье место топа уикенда опустился детектив ДОСТАТЬ НОЖИ. Он собрал $9,3 млн, а его общая касса в США подросла до $78,9 млн.

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15.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM