Американская касса: «Чудо-женщина 1984» выигрывает первый уикенд 2021 года

Первый уикенд нового года, как и последний года 2020-го, в американском прокате остался за ЧУДО-ЖЕНЩИНОЙ 1984. Правда, в первые дни 2021-го релиз студии Warner Bros. просел сразу на 67,1%, собрав за выходные только $5,5 млн. Общая касса проекта в США за 10 дней работы в кинотеатрах составляет $28,5 млн. Напомним, что в Северной Америке релиз также бесплатно доступен для подписчиков сервиса HBO Max. Холдинг WarnerMedia не раскрывает цифры просмотров фильма на стриминге, однако уже вторую неделю отмечает, что чрезвычайно доволен результатом.

На стримингам на этом уикенде также стал доступен мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Ранее его можно было посмотреть лишь через Premium VOD. Релиз Universal также продолжает довольно успешно работать в кинотеатрах. Показ проекта на больших экранах в первый уикенд 2021 года принес $2,18 млн, что на 25% больше, чем было неделей ранее. Общая касса второй СЕМЕЙКИ КРУДС в США сейчас составляет $34,51 млн.

Третье место по итогам уикенда оказалось в руках вестерна НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА. Лента с Томом Хэнксом собрала $1,69 млн, что на 25% меньше, чем было неделю назад. Общая касса проекта на домашнем рынке пока составляет $5,41 млн. Вскоре картина должна выйти на Premium VOD, а затем на стримингах. Международные права на фильм купил Netflix и выпустит его в феврале.

Небольшой рост сборов в первый уикенд нового года наблюдался и у фантастического экшна ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Релиз компании Screen Gems, принадлежащей студии Sony, собрал еще $1,25 млн, что на 11% больше, чем неделей раньше. Общая касса проекта в домашнем прокате составляет $5,47 млн.

Замыкает пятерку лидеров уикенда в США психологический триллер ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН от компании Lionsgate. Эта лента собрала $700 тыс., что примерно на 6% больше, чем было неделю назад. Общие сборы проекта пока составляют скромные $3,09 млн.

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04.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo