Американская касса: «Годзилла против Конга» устанавливает новый постпандемийный рекорд

В американском прокате, кажется, появился первый настоящий постпандемийный блокбастер. Лента ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА от студий Warner Bros. и Legendary Ent. стартует с необычайно высоким для нынешнего положения рынка результатом. Уикенд принес картине $32 млн. Это новый стартовый рекорд: ранее самым высоким результатом считались цифры ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984, получившей в первый уикенд $16,7 млн.

Фильм ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА появился в американских кинотеатрах еще в среду и его общая касса, включающая два дополнительных дня, составляет $48 млн. Это действительно впечатляющие цифры, учитывая еще и тот факт, что картина без дополнительной платы уже доступна пользователям сервиса HBO Max.

Второе место топа уикенда у еще одной новинки. Это хоррор Sony НЕЧЕСТИВЫЕ. Лента стартовала с $3,2 млн, что по нынешним временам тоже относительно неплохо. Новинка сумела обойти лидера прошлой недели − боевик НИКТО от студии Universal. Ленте Ильи Найшуллера на ее втором уикенде покорилось $3 млн. Общая касса проекта теперь составляет $11,8 млн. Совсем скоро картина также появится в США на Premium-VOD.

Четвертое место у мультфильма РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Диснеевский релиз получил $2 млн. Общая касса проекта, который также доступен пользователям Disney+, но за дополнительную плату в $30, составляет уже $32 млн. А замыкает пятерку еще один семейный проект − лента ТОМ И ДЖЕРРИ от Warner Bros. Картине досталось еще $1,5 млн. Общие сборы фильма в США сейчас достигают $39,5 млн.

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04.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety