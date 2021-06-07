МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: «Заклятие 3» выигрывает у «Тихого места 2»

Кинопрокат постепенно восстанавливается

ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА стартует лучше ожиданий с $24 млн, чего оказалось достаточным для победы над ТИХИМ МЕСТОМ 2 и захвата лидерской позиции. 

Падение фильма ТИХОЕ МЕСТО 2 составило 59% во второй уикенд до $19,5 млн, что пополнило копилку американских сборов до $88,6 млн за 10 дней. Этот триллер-ужастик станет самым быстрым релизом, который преодолеет отметку в $100 млн в Америке с начала пандемии. Для сравнения, ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА собрала $98 млн за более чем два месяца проката. На минувшей неделе студия Paramount анонсировала выход третьей части ТИХОГО МЕСТА в 2023 году.

КРУЭЛЛА студии Disney расположилась на третьей строчке. Падение на второй неделе составило 48% до $11,2 млн, что поднимает итоговую планку американских сборов до $43,7 млн. Disney также в конце прошлой недели объявил о запуске работы над сиквелом фильма о Круэлле. 

Четвертое место в Америке занял мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ, которому за три дня удалось собрать в $7 млн. ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ замыкает пятерку лучших, заработав в свой пятый уикенд $1,3 млн при суммарных домашних сборах $24,7 млн.

07.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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