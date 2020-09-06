Американская касса: «Довод» стартует скромнее ожидаемого

Итак, первый крупный студийный релиз в посткарантинном американском прокате стартовал. И стартовал скромнее, чем ожидалось. Фантастический шпионский триллер ДОВОД студии Warner Bros. собрал за уикенд только $20,2 млн. Эти цифры включают цифры превью в Канаде и некоторых кинотеатрах США. Впереди у фильма еще нерабочий понедельник, но в целом, оказалось, что он собрал меньше, чем рассчитывали аналитики рынка. Они прогнозировали картине старт в районе $35 млн.

Выпуск ДОВОДА в это сложное время для студии Warner Bros. был большим вызовом, сродни игре в русскую рулетку. Производственный бюджет ленты $200 млн и, по мнению аналитиков, для окупаемости этому проекту надо собрать $400-500 млн в мировом прокате. Сделать это крайне непросто, но студия рискнула, рассчитывая на долгий и успешный прокат. Американский старт, увы, надежд не оправдал.

Однако в нынешней ситуации невозможно сказать, как поведет себя лента дальше. Сейчас в США открыты 65-70% кинотеатров,а ДОВОД работает в 2,8 тыс. кинозалах. Это заметно меньше, чем обычно бывает у блокбастеров. Очевидно, что пока не работают кинотеатры в таких важных для кассы регионах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес и пока существуют ограничения по заполняемости залов, картина будет не добирать. С другой стороны, это же значит, что на нее существует отложенный спрос, который будет реализован за счет более длинного, чем обычно проката. Пока же в активе ДОВОДА − худший старт среди фильмов Нолана со времен ПРЕСТИЖА.

Лидер прошлой недели − НОВЫЕ МУТАНТЫ от 20th Century Studios − собрал за выходные $2,87 млн (прогноз вместе с понедельником − $3,5 млн). Его общая американская касса к концу понедельника может составить скромные $12,3 млн. Очевидно, что студия рассчитывала на большее, однако в нынешней ситуации сделать ничего не смогла. В любом случае, свое обязательство по выпуску проекта в кинопрокат Disney выполнил.

Триллер НЕИСТОВЫЙ от компании Solstice Studios может собрать за уикенд $1,67 млн. Таким образом, его общая касса в США составит $11,3 млн. Викторианская комедия ПРАВДИВАЯ ИCТОРИЯ ДЭВИДА КОППЕРФИЛЬДА от студии Searchlight за три дня собрала и того меньше − $361 тыс (прогноз с понедельником − $470 тыс.) Лента работала в 1,550 залах, ее общая касса за 10 дней составляет скромные $1,03 млн (с учетом понедельника прогнозируется $1,13 млн).

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06.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo