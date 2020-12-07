Американская касса: «Семейка Крудс 2» продолжает лидировать

Американский кинопрокат продолжает потихоньку затухать. В минувший уикенд функционировало лишь 2,2 тыс кинозалов − всего 35% от существующих на рынке. Оттого общие сборы рынка оказались необычайно низкими − хуже, чем сентябре, октябре и первой половине ноября. Новый контент в кинотеатры поставляет лишь студия Universal и ее дочерние компании. Активность остальных игроков либо сильно снижена, либо преостановлена.

Лидером проката вторую неделю подряд выступает мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Проект Universal и DreamWorks Animation за выходные собрал скромные $4,4 млн, увеличив свою общую кассу до $20,3 млн. Это не самый впечатляющий результат, но сейчас он считается хорошим. Уже в конце этой недели мультфильм выйдет на платных онлайн-стримингах и будет там работать параллельно прокату.

Второе место топа у новинки − американо-мексиканской комедии СВОДНЫЕ БРАТЬЯ (Half Brothers) компании Focus Features. Проект, рассчитанный в основном на латиноамериканскую аудиторию, выпустила компания Focus Features. Фильм показали на 1,4 тыс. экранах и он заработал $720 тыс. Это в два раза больше, чем досталось второй большой премьере уикенда − романтической драме от Universal ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ (All My Life). Эта новинка закончила уикенд с $350 тыс. на четвертом месте топа.

Между новинками вклинилась ДИЧЬ − комедийный хоррор от студий Universal и Blumhouse. Четвертый уикенд в прокате принес ему $460 тыс., а общая касса выросла до $7,74 млн. А замыкает пятерку лидеров комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ от независимой 101 Studios. Комедия с Робертом Де Ниро $329 тыс. Ее общая касса в домашнем прокате сейчас составляет $17,63 млн.

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07.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, Box Office Mojo