Американская касса: «Райя и последний дракон» стартуют с $8,6 млн

Американский кинопрокатный рынок медленно, но верно просыпается. Впервые с лета открыли свои двери кинотеатры Нью-Йорка, заработали площадки в Чикаго и Портленде. И все же, по сравнению с доковидной эпохой, фильмы в США пока зарабтывают очень мало. Так, лидер проката на прошедшем уикенде, мультфильм Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, сумел собрать только $8,4 млн. Этого хватило для первого места, но явно недостаточно для проекта с бюджетом больше $100 млн. Впрочем, свои деньги РАЙЯ может получить не только в традиционных кинотеатрах, но и в онлайне, где она также теперь легально доступна за $30. Факт выхода фильма в Сети стал причиной конфликтов Disney с кинотеатрами, которые потребовали изменения процентажа от выручки, полученной от больших экранов. Студия на это не пошла − в результате РАЙЮ не показывали в сети Cinemark и нескольких сетях поменьше.

РАЙЯ стартовала чуть хуже предыдущего лидера − проекта Warner Bros. ТОМ И ДЖЕРРИ. Неделю назад он начинал свой путь на больших экранах с $14,1 млн. Сейчас, после выхода столь мощного конкурента, нацеленного на ту же аудиторию, проект потерял 53%, собрав за выходные только $6,6 млн. Впрочем, по сравнению с другими участниками проката, это по-прежнему очень хорошие цифры. Общая касса ТОМА И ДЖЕРРИ в США сейчас составляет $23 млн.

С третьего места стартовала новинка − фантастический фильм ПОСТУПЬ ХАОСА, основанный на серии популярных молодежных романов. Его выпустила студия Lionsgate, вложившая в создание около $100 млн. Увы, дорогостоящий проект не задался с самого начала: он был готов еще в 2019 году, но из-за плохих результатов на фокус-группах был отправлен на пересъемки. Затем наступила пандемия. Сейчас, прямо перед выходом в прокат картину разгромили американские критики и студия не смогла ее расписать достаточно широко. В результате, старт получился очень вялым: всего $3,83 млн.

На четвертом месте еще одна новинка − фильм BOOGIE (БУГИ) − о талантливом игроке в баскетбол из квартала Квинс с Нью-Йорке. Проект собрал $1,2 млн. Выпустила его компания Focus Features. А замыкает пятерку лидеров холдовер СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. 15-й уикенд в кинотеатрах США принес мультфильму $780 тыс. Общие сборы проекта в домашнем прокате составляют $53,61 млн. Общемировые − почти $158 млн.

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08.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo