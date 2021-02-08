Американская касса: «Дьявол в деталях» выигрывает уикенд Суперкубка

В США традиционный для начала февраля уикенд Суперкубка по американскому футболу. В такие выходные касса кинотеатров обычно заметно снижается и пандемийное время не стало исключением из этого правила. Хотя, казалось бы, куда еще ниже! Тем не менее, за прошедший уикенд кинотеатры США собрали на 33% меньше, чем неделю назад.

Лидером слабого уикенда остался триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ, потерявший сразу 55% сборов от своих стартовых выходных. Это логично, учитывая, что лента студии Waner Bros. рассчитана в основном на мужскую аудиторию. Второй уикенд в кинотеатрах принес ей $2,1 млн. Общая касса проекта в США составляет $7,8 млн.

На втором месте остался мультфильм от DreamWorks Animation СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. 11-ый уикенд в прокате принес ей примерно столько же, сколько и предыдущий − $1,76 млн. Общая кинопрокатная касса этого релиза компании Universal сейчас составляет $46,0 млн.

Замыкает тройку лидеров боевик ЗАСТУПНИК. Неделю назад он был четвертым, а сейчас поднялся на ступень выше. Релиз независимой компании Open Road Films положил в свою копилку $1 млн, а ее общий объем достиг $9,11 млн.

Четвертой стала ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984. Релиз студии Warner Bros собрал за выходные около $905 тыс., что на 30% меньше, чем неделю назад. Общая касса фантастического экшна в США пока составляет $40,3 млн. Его коммерческие заслуги на стримингах не обнародованы.

На пятом месте снова фантастический боевик ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Лента с Милой Йовович получила скромные $585 тыс., что на 20% меньше, чем неделю назад. Общие сборы проекта в США сейчас составляют $11,9 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

08.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo