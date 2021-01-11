Американская касса: и снова лидирует «Чудо-женщина 1984»

Американский кинопрокат возвращается в полусонное состояние. Второй уикенд нового года оставил позиции участников кассовой гонки такими же, какими они были неделю назад. Общая касса, собранная теми немногочисленными кинотеатрами, что продолжают работать, едва превысила $9 млн. Треть этой суммы заработала ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 − главный локомотив проката в последние три недели. Лента студии Warner Bros. за выходные положила в свою копилку около $3 млн, что на 46% меньше, чем неделю назад. Общая касса проекта в американских кинотеатрах составляет $32,6 млн.

Второе место топа у СЕМЕЙКИ КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Релиз Universal потерял всего 19% от сборов прошлого уикенда, получив на этот раз $1,81 млн. Свой основной кинопрокатный потенциал в нынешних условиях проект почти выработал. Его общие сборы с больших экранов составляют $36,86 млн. Основные деньги мультфильм сейчас добывает в онлайне.

Замыкает тройку, как и неделю назад, еще один релиз Universal − драматический вестерн НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА. Лента с Томом Хэнксом демонстрировалась на почти 2 тыс. киноэкранах и сумела собрать $1,24 млн. Это на 27% меньше, чем неделю назад. Общие сборы проекта в кинопрокате США составляют $7,1 млн. В конце января он станет доступен на Netflix.

Еще $1,1 млн положил на свой счет проект ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Релиз компании Screen Gems потерял всего 13% от кассы прошлого уикенда. Общие сборы фантастического экшна составляют сейчас $7,81 млн. Куда меньше пока в активе триллера Lionsgate ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН. Эта лента замыкает топ-5. Интерес к ней стабилен: выходные принесли ей $670 тыс., что всего на 4,5% меньше, чем неделей раньше. Общие сборы проекта в США составляют $4,01 млн.

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11.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, BOM