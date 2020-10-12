Американская касса: «Довод» уступил «Дедушке нелегкого поведения»

В американском прокате перемены, хоть и не столь глобальные, как хотелось бы для восстановления рынка. После шести недель лидерства ДОВОД Кристофера Нолана уступил первое место в топе полноценной новинке. Это комедия с Робертом Де Ниро ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Ленту выпустил независимый дистрибьютор 101 Studios, который не побоялся вложиться в рекламу, разместив ролики в самых популярных семейных телешоу американского ТВ, и широко расписать проект на 2,25 тыс. экранов. Все это дало по итогу уикенда почти $3,61 млн.

У опустившегося на второе место ДОВОДА − $2,1 млн. Падение сборов на уикенде составило 22%. Общая касса проекта в США составляет $48,3 млн. Лента по-прежнему является одним из лидеров по наработке на экран, но уже без выдающихся результатов.

Третье место топа у диснеевской сказки 1993 года ФОКУС-ПОКУС. Классическая лента, перевыпущенная в прокат накануне Хэллоуина, продолжает вызывать интерес американской публики, хотя очевидно, что семейная аудитория, на которую рассчитан релиз, в основной своей массе обратила внимание на вышедшую новинку с Робертом Де Ниро. Выходные принесли диснеевскому релизу $1,16 млн, что на 40% меньше, чем было неделей раньше. Общие сборы ФОКУСА-ПОКУСА составляют $3,09 млн.

Четвертое место в руках у НОВЫХ МУТАНТОВ, которые собрали $685 тыс, увеличив свою общую кассу до $22 млн. А замыкает пятерку лидеров триллер НЕИСТОВЫЙ. В его активе на выходных было $660 тыс., что позволило увеличить общие сборы до $19,4 млн.

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12.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Box Office Mojo