Американская касса: «Годзилла против Конга» выигрывает свой второй уикенд

Лидером уикенда в американском прокате снова стал проект ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА. По итогам вторых выходных лента потеряла 58% своей премьерной кассы. Картина заработала $13,38 млн, увеличив общую кассу в домашнем прокате до $69,5 млн. По нынешним временам это впечатляющий результат. Он сделал релиз самым кассовым проектом постпандемийного проката в США. Ранее этот статус носил фильм ДОВОД, собравший $58,4 млн.
На втором месте оказался проект НИКТО от Universal. Лента Ильи Найшуллера получила $2,65 млн, что всего на 12% меньше, чем было неделю назад. После трех недель в кинотеатрах картина может похвастаться $15,63 млн.
На третье место опустилась новинка прошлой недели − хоррор НЕЧЕСТИВЫЕ от компании Screen Gems. Фильм заработал еще $2,4 млн, что на 24% меньше, чем было неделю назад. Общая касса проекта составляет $6,73 млн.
Четвертым остался мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. По сравнению с прошлыми выходными релиз даже подрос − ему удалось собрать $2,14 млн, что на 5% больше, чем неделю назад. Общая касса этого проекта Walt Disney в США теперь составляет $35,24 млн.
С пятого места стартует единственная новинка широкого проката − фантастический триллер ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР от Lionsgate. Молодежный экшн в стиле «Повелителя мух» получил всего $1,35 млн. Ранее столь же невыразительно выступал схожий проект ПОСТУПЬ ХАОСА. Очередная кассовая неудача говорит о том, что подобные жанровые картины сейчас не очень востребованы американскими зрителями.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
11.04.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Variety
Трейлеры новинок: «Мортал Комбат» лидирует на YouTube, но не по охвату в кинотеатрахПодробнее
Предпродажи уикенда: «Мортал Комбат» идет на рекордПодробнее
Официальная касса России: уикенд по сборам стал одним из худших в годуПодробнее
Международная касса: «Годзилла против Конга» не пропустила конкурентовПодробнее