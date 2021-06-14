МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: «Тихое место 2» неожиданно лидирует

Продолжение фильма ужасов обошло популярный мюзикл

В минувший уикенд в американском прокате было собрано $55,8 млн, что на 16% больше прошлых выходных. Всего с 1 января по 13 июня в Америке удалось заработать $852,7 млн, что на 54% меньше аналогичного периода в 2020 году. Ситуация с американским кинопрокатом все также остается непростой: вместимость работающих кинотеатров ограничена, кинозалы в Канаде закрыты, а конкуренция с крупными видеосервисами тоже не способствует увеличению кассовых сборов. 

ТИХОЕ МЕСТО 2 в свой третий уикенд вопреки прогнозам обошел экранизацию популярного мюзикла НА ВЫСОТЕ, собрав соответственно $11,7 млн и $11,4 млн. Ожидалось, что мюзикл заработает более $20 млн. Сумарно американская касса продолжения ТИХОГО МЕСТА составляет теперь $109 млн.

Стартовая неделя КРОЛИКА ПИТЕРА 2 от Sony также не сильно оправдала прогноз студии в $8-10 млн — картина собрала $10,4 млн. ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА, который сейчас идет в кинотеатрах второй уикенд, упал на 4-ю строчку с $10 млн. Суммарно теперь американская касса составляет фильма ужасов $43,7 млн. При этом картина, как и все проекты Warner Bros. за 2021 год, скоро выйдет на платформе HBO Max на 30 дней.

Замыкает пятерку лидеров КРУЭЛЛА студии Disney. Приквел 101 ДАЛМАТИНЦА с Эммой Стоун в главной роли собрал еще $6,7 млн за выходные. После трех недель на большом экране американская касса составляет $56 млн. Сейчас КРУЭЛЛА также доступна подписчикам платформы Disney+ за дополнительную плату в $30.

Индустрия надеется, что масштабные премьеры, как ФОРСАЖ 9, ЧЕРНАЯ ВДОВА и анимационно-игровой фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ помогут оживить индустрию и вернуть допандемийные показатели. 

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14.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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