Американская касса: в лидеры вернулась «Семейка Крудс»

В США праздничный уикенд Дня Президентов, а это значит, что понедельник в стране тоже выходной день. Длинные выходные преподнесли несколько сюрпризов в кинопрокате. Первый − в лидеры вернулся проект, который стартовал на экранах 12 недель назад. Это мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Релиз от Universal получил $2,04 млн, и как ожидается, к концу понедельника эта сумма вырастет до $2,66 млн. Общая касса проекта в США тогда составит почти $49 млн.

СЕМЕЙКА КРУДС обошла большую студийную новинку − новый проект от Warner Bros. ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ. Это драма, рассчитанная на взрослую аудиторию, а у таких сейчас, как известно, проблемы с посещаемостью. Потому лента стартовала только с $2 млн и ожидается, что лишний выходной день принесет ей еще немногим больше $0,4 млн. Как и все релизы Warner Bros., эта новинка вышла одновременно и на HBO Max.

Третье место топа у еще одного проекта от Warner Bros. − неонуарного триллера ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. Выходные принесли ему $1,9 млн и, как ожидается, лишний выходной день увеличит эту сумму до $2,4 млн. Общая касса проекта составит $10,6 млн.

Четвертой стала ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984. Фантастический экшн добавил к своим капиталам еще $1,3 млн, что на 44%, чем было неделю назад. Общая касса проекта достигла $41,8 млн.

Замыкает пятерку лидеров боевик ЗАСТУПНИК. Лента компании Open Road Films принесла $1,1 млн, а дополнительный выходной, как ожидается, даст еще $225 тыс. Общая касса проекта должна составить $10,42 млн.

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15.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, THR, BOM