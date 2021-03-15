Американская касса: «Райя» снова празднует победу

Общая касса американского проката на прошедших выходных оказалась на 30% меньше, чем неделей ранее. Она составила только $17 млн. Столь скромные результаты объясняются отсутствием крупных новинок: Они появятся лишь через неделю, а пока рынок лишь готовится к рывку. Оттого и состав первой пятерки лидеров с прошлой недели не поменялся. Судя по данным Comscore, на уикенде в стране работали около 50% из имеющихся площадок. На этой неделе открывается важнейший для общих результатов рынок − Лос-Анджелес.

А пока на первом месте снова РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Релиз Disney получил $5,5 млн, что на 35% меньше, чем было у него на стартовом уикенде. Общая касса проекта составляет теперь $15,84 млн. Это неплохо, учитывая, что мультфильм также доступен в Сети на Disney+, правда, за довольно ощутимые деньги − $30. Общие цифры этих продаж правообладатель не раскрывает.

На втором месте ТОМ И ДЖЕРРИ. Проект от Warner Bros. получил за выходные $4,1 млн, что на 38% меньше, чем было неделю назад. Общая касса картины в США сейчас составляет $28,2 млн. На домашнем рынке она также легально доступна в Сети, но, в отличие от РАЙИ, для пользователей HBO Max она бесплатна.

На третьем месте премьера прошлой недели − молодежная фантастика ПОСТУПЬ ХАОСА от компании Lionsgate. Проект с бюджетом в $100 млн работает довльно слабо. Этот уикенд принес ему $2,25 млн, что на 40% меньше, чем было на прошлой неделе. Всего же в копилке картины на домашнем рынке находится лишь $6,91 млн.

Четвертое место сохранил за собой проект БУГИ (Boogie), получивший $730 тыс. Эта лента студии Focus Features раcсказывает о талантливом игроке в баскетбол из района Квинс в Нью-Йорке. Большого интереса широкой публики проект не вызывает: его общие сборы в прокате составляют только $2,28 млн.

И, наконец, замыкающим пятерку снова становится мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. 16-й уикенд в кинотеатрах США принес ему $520 тыс. Общие сборы проекта в домашнем прокате составляют $54,3 млн.

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15.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo