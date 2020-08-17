МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: вышедший в Канаде новый «Губка Боб» возглавил прокат

Российский «Спутник» получил $7 тыс.

В американском прокате наблюдается слабое оживление. И все потому, что на континенте начали работать кинотеатры Канады. Их не так много, и определяющей роли в бокс-офисе континента они никогда не играли, обычно принося до 10% сборов. Однако сейчас, когда основный американский рынок в США практически не функционирует, Канада помогла студиям получить первые весомые цифры.

Так, Paramount собрала $900 тыс. благодаря мультфильму ГУБКА БОБ В БЕГАХ. Он вышел в 300 канадских кинотеатрах. Эта страна − одна из немногих, где проект появился на больших экранах: в самих США его можно будет увидеть только на VOD и в премиум-видеосервисе CBS All Access, на других мировых территориях − в Netflix. Как бы там ни было, благодаря полученному результату, Paramount Pictures впервые с марта официально отчиталась о сборах уикенда.

Второе место, благодаря все той же Канаде, получил триллер НЕИСТОВЫЙ. Уикенд принес ленте $582 тыс. В 299 канадских кинотеатрах картину прокатывал местный дистрибьютор VVS. В США релиз проекта должен состояться 21 августа, ожидается, что его покажут около 2 тыс. кинотеатров.

Замыкает тройку лидеров американского проката, судя по предварительным данным, боевик ВЫБИВАЯ ДОЛГИ. Лента независимого дистрибьютора RLJE Films потеряла 34% по сравнению с прошлым уикендом. Ее сборы за уикенд составили 203,72 тыс., а общая касса за 10 дней − $634,15 тыс.

В 32 американских кинотеатрах вышел российский фантастический фильм СПУТНИК. Ленту прокатывает компания IFC Films. Первый bertyl принес картине $7 тыс.     

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17.08.2020 Автор: Артур Чачелов

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