Американская касса: «Чудо-женщину» одолел «Заступник»

После трех недель главенства ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984 в кинопрокате США сменился лидер. По итогам уикенда на первое место поднялся боевик с Лиамом Нисоном ЗАСТУПНИК. Работая на 1975 киноэкранах проект независимого прокатчика Open Road Films собрал за выходные $3,23 млн. Стоит отметить, что в США сейчас идет праздничным уикенд Мартина Лютера Кинга с лишним выходным днем в понедельник, 18 января. Ожидается, что к концу праздника в копилке новинки будет $3,70 млн. По данным THR, основным зрителем новинки стала старшая аудитория.

ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 опустилась на второе место потеряв около 13% сборов предыдущего уикенда. Выходные (без учета понедельника) принесли ей $2,6 млн, увеличив общие сборы проекта в кинопрокате США до $35,8 млн. Замкнула тройку лидеров анимационная комедия СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ, с пятницы по воскресенье собравшая $2,04 млн, что на 13% больше, чем неделю назад. Общая касса мультфильма в США сейчас составляет $39,29 млн.

На четвертом месте топа еще один проект от Universal Pictures − вестерн НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА. Эта лента с участием Тома Хэнкса получила за выходные $1,05 млн, а ее общая касса выросла до $8,5 млн. Пятое место по итогам традиционного уикенда досталось фантастическому экшну ОХОТНИК НА МОНСТРОВ, находящемуся в кинопрокате уже пять недель. Лента с Милой Йовович получила $920 тыс., увеличив таким образом свои сборы до $9,03 млн.

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18.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo