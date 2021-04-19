Американская касса: «Годзилла против Конга» остается на первом месте

В американском прокате − временное затишье, вызванное переносом релиза фильма МОРТАЛ КОМБАТ на неделю. По задумке Warner Bros., это должно было помочь ГОДЗИЛЛЕ ПРОТИВ КОНГА стабильнее и увереннее работать рынке. Цель действительно достигнута: проект о борьбе двух монстров третью неделю уверенно и безапелляционно лидирует, но сам рынок без подпитки крупными новинками потихоньку проседает.

На прошедшем уикенде в широкий прокат не вышло ни одного большого фильма и в этих условиях ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА собрал еще $7,71 млн, что всего на 45% меньше, чем неделю назад. Общая касса проекта в США сейчас составляет $80,5 млн − лучший результат для релиза, выпущенного после начала пандемии.

Места со второго по четвертое остались за теми же релизами, что занимали их неделю назад. Так, боевик НИКТО от компании Universal получил еще $2,52 млн, что всего на 5% меньше, чем было на прошлом уикенде. Общая касса фильма Ильи Найшуллера в США сейчас составляет $19,1 млн. На третьем месте топа хоррор НЕЧЕСТИВЫЕ от Screen Gems. Картина просела всего на 14%, получив за уикенд $2,1 млн и увеличив свою общую кассу на рынке до $9,6 млн.

Замыкают пятерку лидеров проекты для семейной аудитории. Четвертое место снова у РАЙИ И ПОСЛЕДНЕГО ДРАКОНА. Мультфильм получил $1,9 млн, увеличив свою кассу до $37,7 млн. А пятыми стали ТОМ И ДЖЕРРИ. Проект Warner Bros. добавил к своим капиталам $1,1 млн, увеличив общую кассу на рынке до $42,6 млн.

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19.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo