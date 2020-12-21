Американская касса: в лидеры вырывается «Охотник на монстров»

Американский прокат на выходных пришел в легкое оживление. В кинотеатрах появилось сразу две студийные новинки. Впрочем, основные надежды местные игроки возлагают на следующий уикенд, когда в прокат выйдут несколько многообещающих проектов. Сейчас же общие показатели рынка заметно уступают цифрам осенних уикендов.

Первое место досталось новичку − фантастическому экшну ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Его выпустила дочерняя компания студии Sony − Screen Gems. Лента с Милой Йовович получила в свое распоряжение 1,7 тыс. экранов и стартовала с $2,2 млн. В нынешней ситуации даже столь скромных цифр оказалось достаточно для получения первого места топа.

На второе место попал мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Проект студии DreamWorks Animation, который прокатывает Universal, потерял 34% от сборов прошлой недели. Релиз положил в свою копилку еще $2 млн, увеличив общую кассу в США до $27,03 млн.

Замыкает тройку лидеров еще одна новинка − эротический триллер ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН. Это проект студии Lionsgate. Он стартовал на 1,1 тыс. киноэкранах и сумел положить в свою копилку только $925 тыс. В России это кино выходит лишь в феврале.

На четвертом месте неожиданно оказался проект студии New Line Cinema ЭЛЬФ. Лента 2007 года перевыпущена в повторный прокат и уже шесть недель относительно неплохо собирает в американских кинотеатрах. Прошедший уикенд принес ей $365 тыс., а всего на счетах проекта за время пандемии образовалось $1,86 млн.

На пятое место с второго опустились СВОДНЫЕ БРАТЬЯ. Комедия от Focus Features за выходные собрала $260 тыс., а ее общая касса выросла до $1,80 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

21.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo