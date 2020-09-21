Американская касса: дожить до «Смерти на Ниле»

В американском прокате продолжается сложный период без новых крупных студийных релизов. Ближайший из них – СМЕРТЬ НА НИЛЕ – запланирован только на 23 октября. Но выйдет ли он? Пока же кинотеатры вынуждены заполнять экраны небольшими независимыми картинами, которые в обычных условиях никогда бы не получили такую роспись.

Единственной новинкой широкого национального проката стал политический триллер с Джимом Кэвизелом INFIDEL, рассказывающий об американском журналисте, захваченном в заложники на Ближнем Востоке. Правительство не хочет влезать в это дело, и спасением несчастного предстоит заниматься его супруге. 57% аудитории картины были мужчины. 85% - оказались старше 25 лет. Это первый релиз образованного только в январе молодого прокатчика Cloudburst, управляемого бывшими топ-менеджерами компании Pure Flix. Также в пакете прокатчика комедийный экшн АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (VLG) с Робертом Де Ниро, Морганом Фриманом и Томми Ли Джонсом.

Совмещая ограниченный кинотеатральный и цифровой релиз, на американские экраны вышла драма с Джудом Лоу ГНЕЗДО (CPF). Однако данных о ее сборах пока нет.

Запланированный весной к широкому релизу социальный триллер АНТЕБЕЛЛУМ (CP), переворачивающий наследие УНЕСЕННЫХ ВЕТРОМ с ног на голову и рассматривающий наследие расизма с точки зрения успешной современной чернокожей женщины, сразу вышел на цифровых платформах по цене $19,99.

Владельцы американских кинотеатров каждую неделю сейчас встречают с нескрываемой опаской, ожидая новых известий об уходе из графика релизов коммерческих проектов. Так, в прошедший уикенд Sony объявила, что пока убирает мультфильм НА СВЯЗИ. Его новая дата старта пока не сообщается. Возможно, премьера состоится в текущем году, а скорее всего – уже в следующем.

21.09.2020 Автор: Семен Брожитов