Американская касса: «Райя и последний дракон» снова на первом месте

Американский кинопрокатный рынок готовится к рывку − выходу больших блокбастеров, намеченных на следующие недели марта. А пока в отсутствии мейджорских новинок планку поддерживают старожилы. Накануне, наконец. возобновили работу крупные кинотеатры в Лос-Анджелесе, что позволило удержать цифры на уровне предыдущей недели.

Первое место снова досталось мультфильму Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Проект потерял всего 10% от сборов прошлого уикенда и положил в свою копилку еще $5,15 млн. Общая прокатная касса релиза в США составляет $23,43 млн. В целом, это неплохо для той ситуации, в которой находится местный кинопрокат, но от предыдущих достижений очень и очень далеко. Впрочем, свое мультфильм добирает на сервисе Disney+, где его можно посмотреть за немалые деньги. Правда, эти сборы компания не афиширует.

Второе место у проекта ТОМ И ДЖЕРРИ. Это еще один семейный релиз, который очень неплохо держится. Четвертый уикенд в кинотеатрах принес картине $3,8 млн, что всего на 7% меньше, чем неделю назад. Общая касса фильма составляет $33,7 млн.

С третьего места стартует единственная новинка широкого проката на этих выходных − триллер ИГРЫ ШПИОНОВ. Это релиз независимой компании Roadside Attractions. Ленту расписали довольно скромно по местным меркам: всего на 1,4 тыс. экранов. Они принесли проекту $2 млн. Предыдущий проект с участием Бенедикта Камбербэтча МАВРИТАНЕЦ выходил в США в середине февраля ограниченным прокатом, потому его стартовые цифры ($46 тыс.) на порядок меньше.

На четвертое место опустился молодежных фантастический экшн ПОСТУПЬ ХАОСА от студии Lionsgate. Картина потеряла всего 14% сборов прошлого уикенда. Выходные принесли ей $1,93 млн, а общая касса выросла до $9,7 млн. Для стомиллионного блокбастера эти цифры − настоящий провал.

Замыкает пятерку снова мультфильм DreamWorks Animation СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Это настоящий старожил проката − он работает в кинотеатрах уже 17 недель. Мультфильм положил в свою копилку еще $620 тыс., что на 15% больше, чем было неделю назад. Общая касса проекта в США составляет $55,25 млн.

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21.03.2021 Автор: Артур Чачелов