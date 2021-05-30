Американская касса: «Тихое место 2» возвращает допандемийные показатели

ТИХОЕ МЕСТО 2 показывает допандемийный уровень кассы: так, в пятницу фильм заработал $19,3 млн (в эту сумму включены $4,8 млн с предпоказов в четверг). В итоге за четыре дня проката проект собрал $58,5 млн. Это незначительно меньше $60 млн, которые прогнозировали хоррору в первый уикенд еще перед пандемией – тогда релиз был отменен. Прокат в формате IMAX добавил ТИХОМУ МЕСТУ 2 на территории США $4,1 млн, что является самым высоким показателем для этого формата с января 2020 года.

Фильм КРУЭЛЛА от компании Disney за четырехдневный уикенд заработал $26,5 млн. Также он стал одновременно доступен на видеосервисе Disney+ за дополнительную плату, что может уменьшить его итоговую кассу, по крайней мере, в США.

Кассовые сборы США за уикенд впервые с марта 2020 года достигнут отметки в $100 млн. Сейчас американцы отмечают День поминовения, нынешний уикенд был расширенным благодаря дополнительному выходному дню. Для сравнения: в 2019 году за аналогичный праздничный период было собрано $232 млн, а в 2013-м – рекордные $314,3 млн. Тем не менее эти выходные стали большим достижением для киноиндустрии, ведь сейчас открыто лишь 72% всех американских и канадских кинотеатров, а антиковидные ограничения по заполняемости залов по-прежнему действуют практически повсеместно.

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30.05.2021 Автор: Виолетта Палий