Американская касса: «Неистовый» выиграл уикенд, собрав больше $4 млн

Американский кинопрокат начал долгий и мучительный процесс возобновления работы. В стране постепенно открываются неработающие площадки и начинается выпуск крупных студийных релизов. Первым таковым стал триллер НЕИСТОВЫЙ амбициозного независимого прокатчика Solstice Studios. Ранее проект вышел в киноетатрах Канады, но теперь получил возможность работать и на площадках непосредственно в США. Уикенд принес ему $4,06 млн, которые прокатчик уже назвал большим успехом. По итогам всего американского проката НЕИСТОВОГО Solstice Studios планирует собрать не менее $30 млн, и такой старт воодушил компанию, убедив, что достигнуть плановых показателей все же возможно. Сейчас общая касса проекта составляет $5,06 млн.
На второе место опустился лидер прошлой недели − полнометражный мультфильм ГУБКА БОБ В БЕГАХ от студии Paramount. Напомним, что его показывают только в Канаде, так как в США он выйдет только в онлайн-кинотеатре CBS All Access. Прошедшие выходные принесли проекту $550 тыс., на 36.5% меньше, чем было неделю назад. Общая касса мультфильма составляет $1,42 млн.
Третьим по итогам уикенда стал еще один новый релиз − экранизация молодежного бестселлера СЛОВА НА СТЕНАХ ВАННОЙ. Эта картина получила только $462 тыс. Несмотря на популярность книжного первоисточника, старт картины получился крайне скромным. Причиной тому не только общее состояние проката, но и отсуствие заметной рекламной активности по релизу со стороны дистрибьютора Roadside Attractions.
Сразу два новых релиза от дистрибьютора Well Go USA Entertainment появились в кинотеатрах США, но оба пока не могут похвастаться ни хорошей росписью, ни высокими сборами. Это криминальная драма ГОРОД ГОЛОВОРЕЗОВ, получившая всего $240 тыс., и южнокорейский экшн ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ, получивший $210 тыс. Последний ранее выходил в Канаде.
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24.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Box Office Mojo
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