Американская касса: «Заступник» сохранил лидерство

В американском кинопрокате пока без перемен. Вторая волна эпидемии, захлестнувшая страну, практически полностью остановила бизнес кинопоказчиков. Кинотеатры не работают ни на одном из десяти топовых рынков страны. В этих условиях голливудские студии старательно переносят свои премьеры и отдуваться приходится независимым дистрибьюторам. И студии Universal, которая получила право раннего выпуска картин в онлайне.

Лидером спокойного уикенда снова стал боевик ЗАСТУПНИК с Лиамом Нисоном в главной роли. Картина собрала $2,03 млн, что на 35% меньше, чем было неделю назад. Общие сборы проекта от компании Open Road Films составляют $6,09 млн.

Слегка отстав от лидера, на втором месте завершил уикенд мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Проект DreamWorks Animation получил $1,82 млн. После девяти недель в кинопрокате его общая касса составляет $41,84 млн. В США картина также уже легально доступна в Интернете.

Замыкает тройку лидеров ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984. Проект студии Warner Bros. собрал за выходные скромные $1,6 млн, увеличив общую кассу на родине до $37,7 млн. Весь месяц лента работала в прокате будучи параллельно по подписке доступной на стриминге HBO Max. Но теперь у нее останется лишь кинопрокат и показы в Сети за дополнительную плату.

На четвертом месте американского топа вестерн НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА от компании Universal. Лента дорабатывает последние недели в кинопрокате и уже с начала февраля будет доступна на Netflix. Прошедшие выходные принесли ей $810 тыс., что всего на 19% меньше, чем было неделей раньше. Общая касса проекта составляет $9,65 млн.

Замыкать топ-5 выпало фантастического экшну ОХОТНИК НА МОНСТРОВ от компании Screen Gems. Лента с Милой Йовович собрала $810 тыс., увеличив свою общую кассу в кинопрокате до $10,19 млн.

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25.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo