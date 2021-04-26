Американская касса: «Мортал Комбат» и «Истребитель демонов» встряхнули прокат

В американском прокате невиданное оживление. В кинотеатры вышло сразу два проекта, вызвавших большой интерес публики. Речь идет о фантастическом экшне МОРТАЛ КОМБАТ и аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Обе новинки до последнего сражались за звание лучшего релиза уикенда, но победителем в конце-концов стал МОРТАЛ КОМБАТ. Лента от New Line Cinema и Warner Bros. получила $22,52 млн. Это второй стартовый результат пандемийного проката в США, после ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА с ее $31 млн.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНОСТЬ», выпущенный в США подразделением Sony, компанией FUNimation Entertainment, не смог победить из-за меньшего охвата. В его активе было в два раза меньше кинотеатров. Тем не менее, он стал лидером по наработке на копию. Всего же по результатам выходных в копилке фильма оказалось $19,54 млн.

Две сильные новинки отодвинули от первых мест победителей прошлых недель. Так, ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА опустилась на третью строчку. Лента собрала за выходные $4,2 млн, что на 47% меньше, чем неделю назад. Общая касса проекта в США составляет $86,576 млн.

Четвертым стал боевик НИКТО от компании Universal. Лента Ильи Найшуллера положила в свои закрома еще $1,86 млн, что всего на 26% меньше, чем было неделю назад. Общая касса проекта в США теперь составляет $21,67 млн.

Замыкает пятерку лидеров мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Этот проект заработал за уикенд $1,68 млн, что всего на 13% меньше, чем было неделю назад. Общая касса мультфильма в американских кинотеатрах выросла до $39,84 млн.

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26.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, Box Office Mojo