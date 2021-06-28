Американская касса: «Форсаж 9» ставит новые рекорды

ФОРСАЖ 9 наконец добрался до американского проката, где в премьерный уикенд смог собрать $70 млн — это самый большой старт не только с начала пандемии, но и со времени проката фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД в 2019 году. Для сравнения, спин-офф гоночной франшизы, ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ заработал на старте $60 млн. Несмотря на новые рекорды, довольно рано говорить о полном восстановлении индустрии, т.к. при 80% открытых американских кинотеатров заполняемость залов все еще не вернулась на докризисный уровень. Кроме того, до сих пор остаются закрытыми площадки на территории Канады.
На втором месте по сборам в Америке оказалось ТИХОЕ МЕСТО 2, заработавшее $6,2 млн за уикенд. После пяти недель в кинотеатрах продолжение фильма ужасов собрало суммарно $136 млн.
Третьей стала комедия ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА — сборы картины оказались на уровне $4,8 млн на второй неделе, что на 57% меньше стартовых показателей. Сейчас на счету фильма, с учетом превью, оказывается $25,8 млн.
Анимационный проект КРОЛИК ПИТЕР 2 занял четвертое место с $4,8 млн, пополнив общую копилку почти до $29 млн. Замыкает пятерку лидеров приквел 101 ДАЛМАТИНЦА — фильм КРУЭЛЛА, который за пятый уикенд заработал $3,7 млн. Суммарно в американском прокате картина собрала $71 млн.
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28.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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