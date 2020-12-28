Американская касса: у «Чудо-женщины 1984» в копилке $16,7 млн

Рождественские выходные − один из самых кассовых периодов года в США. Выходящие здесь фильмы смотрят целыми семьями. Пандемия внесла свои значительные коррективы в эту традицию, но, все же, прошедший уикенд для местных кинотеатров оказался одним из самых удачных с начала сентября. По сравнению с прошлыми выходными общая касса рынка взлетела на 256% и составила почти $24 млн. И это при том, что в стране работают лишь около 35% от имеющихся кинотеатров, да и те − с ограничением вместимости. В крупных городах − Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско − они и вовсе закрыты.

Локомотивом даты стал фантастический экшн Warner Bros. ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984. Новинка, вышедшая параллельно и на видеосервисе HBO Max, появилась на 2,1 тыс. киноэкранов (точной цифры пока нет) и собрала $16,7 млн − довольно большую по нынешним временам сумму. На сегодняшний день − это лучший старт за весь коронавирусный период. ДОВОД в сентябре начинал с $9,35 млн. А сравнивать цифры новинки с показателями первого фильма сейчас уже и неправильно. Интересно, что значительную часть сборов ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 заработала благодаря услуге аренда кинозала, запущенной всеми крупными киносетями. Благодаря ей, люди собирались по 10-20 человек, выкупали кинозал примерно за $100 и смотрели это кино на большом экране.

WarnerMedia сообщила, что уже в пятницу, 25 декабря, в первый день доступа на HBO Max фильм посмотрела почти половина розничных подписчиков. Точной цифры не называлось, однако известно, что в настоящее время у сервиса около 12,6 миллиона активных пользователей. В корпорации говорят, что случившееся превзошло все их ожидания и этот опыт однозначно будет признан удачным. А значит, видимо стоит ждать его повторения и на следующих знаковых релизах 2021 года.

Второе место топа у еще одной новинки проката − вестерна НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА от студии Universal. Напомним, что в кинотеатры эту картину с Томом Хэнксом выпускают только в США и в Китае − права на остальной мир забрал себе Netflix. Несмотря на все сложности и сильнейшего конкурента за внимание аудитории, американский старт фильма оказался относительно неплохим. Уикенд принес ему $2,4 млн.

Замыкает тройку лидеров мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Картина положила в свою копилку еще $1,73 млн, что всего на 17% меньше, чем неделей раньше. Общая касса проекта в США сейчас составляет $30,35 млн.

На четвертом месте закрепился фантастический экшн ОХОТНИК НА МОНСТРОВ от компании Sceen Gems, принадлежащей Sony. На своем втором уикенда картина потеряла почти половину стартовой кассы, собрав на этот раз только $1,13 млн. Общие сборы проекта в США после 10 дней работы в кинотеатрах составляют $4,22 млн.

На пятом месте еще одна новинка − триллер ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ. Это релиз компании Focus Features − дочерней компании Universal. Новинка появилась в 1,3 тыс. кинотеатрах и сумела собрать $680 тыс.

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28.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo