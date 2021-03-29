Американская касса: лидерство перехватил боевик «Никто»

Лидером в американском прокате при полном отстутсвии конкуренции стала единственная новинка − боевик Ильи Найшуллера НИКТО. Лента, выпущенная студией Universal, получила $6,7 млн. Картина работала на 2,46 тыс. экранах и обеспечила им лучшую наработку из всех фильмов, что сейчас находятся в десятке. Производственный бюджет НИКТО составил скромные $16 млн, а потому окупить его − вполне реальная задача.

Второе место занял лидер прошлых недель − мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Релиз Disney собрал $3,5 млн, что на 32% меньше, чем неделю назад. Общая касса проекта в США составляет $28,4 млн. Кроме кинотеатров, фильм можно посмотреть на сервисе Disney+, заплатив за него $30. О том, сколько проекту принесли такие продажи, Disney не сообщает.

Замыкает тройку лидеров еще один семейный проект − фильм ТОМ И ДЖЕРРИ от студии Warner Bros. Картина собрала $2,5 млн, что на 34% меньше, чем неделю назад. Общая касса проекта в местном прокате составляет $37,1 млн.

Релиз Lionsgate ПОСТУПЬ ХАОСА занимает четвертую строчку топа, а на пятом − лента ИГРЫ ШПИОНОВ от компании Roadside Attractions. ПОСТУПЬ ХАОСА за выходные получила $1,19 млн, увеличив свою кассу до $11,5 млн. ИГРЫ ШПИОНОВ довольствовались $1,04 млн. Общие сборы этого проекта в США после двух недель в прокате составляют $3,48 млн.

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29.03.2021 Автор: Артур Чачелов