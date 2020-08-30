Американская касса: «Новые мутанты» стартовали хуже прогнозов

В американский прокат возвращаются студийные релизы, а потому, там где это возможно, начинают постепенно возвращаться к работе кинотеатры. В прошедшие выходные по предварительным данным функционировало 60-65% площадок страны. При этом, такие важные и весомые для бокс-офиса регионы как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и окрестности, Вашингтон, Сиэттл и Сан-Фрнциско по-прежнему остаются вне игры.

Лидером кассовых сборов на прошедшем уикенде стал хоррор НОВЫЕ МУТАНТЫ от Disney и 20th Century Studios. Многострадальный проект прошел по нижней грани ожиданий и, похоже, по итогам уикенда соберет около $7 млн. Это несколько меньше, чем предполагали аналитики. На низкие цифры оказали влияние не только отсутствие ключевых территорий, но и новые жесткие правила кинопоказа в виде ограничения по продаже мест на сеансы. И конечно не стоит забывать об общем отношении населения к самому факту похода в кинотеатр во время пандемии. По данным самого свежего опроса Disney, комфортно и безопасно в них себя чувствуют только 40% кинозрителей.

На втором месте с результатом в $2,6 млн оказался боевик с Расселом Кроу НЕИСТОВЫЙ от независимого прокатчика Solstice Studios Напомним, что на предыдущем уикенде в его активе было $4 млн. На этих выходных ленту показывали в 2,331 кинозалах. Ее общая касса на данный момент составляет больше $8,8 млн. Отмечается, что проект особенно хорошо показывает себя в автокинотеатрах.

Автокинотеатры стали успешными и для еще одной новинки недели − комедии БИЛЛ И ТЕД от студи Orion. Эта картина, по предварительным данным, соберет за уикенд $1,06 млн. Релиз работал на 1007 площадках. Интересно, что параллельно с прокатом его выпустили на Premium VOD. Точных цифра продаж там пока нет, но Orion рапортует о большом интересе со стороны зрителей.

В американский кинотеатральный прокат на прошедшем уикенде также вышла комедийная драма Армандо Ианнуччи ИСТОРИЯ ДЭВИДА КОППЕРФИЛЬДА, основанная на романе Чарльза Диккенса. Проект, главную роль в котором исполнил Дев Патель, в США прокатывает принадлежащая Disney компания Searchlight. Картина работала на 1360 экранах и получила $520 тыс.

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30.08.2020 Автор: Артур Чачелов