Американская касса: новым лидером стал «Честный вор»

Американский рынок продолжает пребывать в анабиозе. Сейчас в стране открыто примерно 49% кинотеатров, однако большой выручки от них нет. Зрители неохотно идут в кино, то ли опасаясь коронавируса, то ли из-за слабого репертуарного предложения. Крупные голливудские студии действительно не выпускают ничего нового, но, как бы там ни было, новинки у американцев все же есть. Так, на прошедших выходных в прокат вышел боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР с Лиамом Нисоном. Ленту выпустила компания Open Road Films, и она стала для нее первым релизом после банкротства и перезапуска бренда. Проект стартовал с первого места, собрав на территории США $3,7 млн. Вместе со сборами в Канаде касса ЧЕСТНОГО ВОРА за выходные в Северной Америке составила $4,2 млн.

На второе место опустился лидер прошлой недели − комедия с Робертом Де Ниро ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Релиз потерял 31% кассы первого уикенда, собрав сейчас $2,5 млн. Общие сборы проекта в американском прокате составляют почти $7,3 млн. А замыкает тройку лидеров ДОВОД, которому покорилось еще $1,5 млн. Таким образом, общая касса фильма Кристофера Нолана в домашнем прокате наконец перевалила за полсотни и составила $50,6 млн.

Disney, воодушевленный успехом ФОКУСА ПОКУСА, продолжил перевыпускать в прокат свои старые успешные проекты. В прошедшие выходные компания выпустила мультфильм Генри Селика и Тима Бертона КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. Лента сумела собрать $1,3 млн и занять четвертое место топа. А сразу за ней в списке идет ФОКУС ПОКУС, положивший в свою копилку еще $756 тыс. Таким образом, за время перевыпуска эта картина собрала уже $3,8 млн.

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19.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, Box Office Mojo