Международная касса: майские праздники вернули китайские фильмы в лидеры

Пятидневные майские праздники в Китае вновь подняли местные проекты в топ мировых кассовых сборов. Так, в пятницу и субботу в прокат вышли порядка 10 китайских фильмов, среди которых романтическая драма МОЯ ЛЮБОВЬ, которая собрала за выходные $65 млн. За ней следуют НАД ОБРЫВОМ Чжана Имоу с $40 млн в копилке и криминальный триллер Лэсте Чэня ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ. Картине удалось собрать $19,5 млн. Эти фильмы стали тремя самыми кассовыми в мире за минувший уикенд. Теперь пошатнуть позиции китайских проектов может лишь ФОРСАЖ 9, премьера которого состоится 21 мая.

Следом идет МОРТАЛ КОМБАТ. По сравнению с прошлой неделей сборы увеличились на $17 млн, мировая касса проекта теперь составляет $67 млн на 39 территориях.

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03.05.2021 Автор: Виолетта Палий