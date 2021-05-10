Международная касса: китайские фильмы снова на первых позициях

Благодаря продолжающимся майским праздникам вторую неделю подряд в лидерах мирового бокс-офиса располагаются китайские картины. В отличие от прошлой недели, фильм НАД ОБРЫВОМ Чжана Имоу вырвался на первую строчку с итоговой кассой $118.2 млн, обогнав романтическую драму МОЯ ЛЮБОВЬ ($114 млн).

Поднебесная может потерять лидерские позиции после открытия кинотеатров Великобритании и Франции во второй половине мая, а также после выхода фильма ФОРСАЖ 9, который попробует вернуть голливудские проекты на первые строчки.



Miramax также опубликовал данные о ГНЕВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ Гая Ричи, который две недели лидировал в России с кассой в $10 млн и стал лучшим в Америке в уходящий уикенд. На международном рынке фильм собрал $4,4 млн за прошлую неделю, что в итоге пополнило его копилку до $25,6 млн. C 10 мая ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ стартует в Китае, являясь при этом лидером предпродаж — с 8 мая он собрал $780 тыс.

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10.05.2021 Автор: Виолетта Палий