Международная касса: лидерство захватили хорроры

Продолжение серии мистических фильмов ужасов ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА возглавило международную кассу с $26,8 млн на 43 территориях. Суммарно три проекта в мире заработали $1,86 млрд, что является лучшим показателем среди франшиз ужасов. Всего третья часть ЗАКЛЯТИЙ собрала в мире $57,1 млн. Проект занял первую строчку на 31 территориях, среди которых Мексика ($6,7 млн), Корея ($3,1 млн) и Великобритания ($7,5 млн).

В то же время фильм студии Paramount ТИХОЕ МЕСТО 2 пополнил свою копилку на $19,2 млн. Зрители очевидно соскучились по картинам подобного жанра, что отражается и на кассе. Картина дебютировала в минувшие выходные картины с $22 млн всего в 12 странах, сейчас ТИХОЕ МЕСТО 2 собрало еще $19,2 млн на 16 рынках, что позволило заработать в мире $138 млн. Фильм успешно стартовал в Великобритании и России с $5,1 и $4 млн соответственно с учетом превью. В Китае же падение составило 52%, что суммарно доводит сборы проекта в Поднебесной до отметки в $29 млн.

КРУЭЛЛА показала падение лишь на 7%, заработав суммарно $18,6 млн на 36 рынках. Мировая касса достигла $87,1 млн. Фильм Disney об одной из своих злодеек стартовал в Китае в воскресенье, собрав при этом $1,8 млн и расположившись на четвертой строчке. На предстоящих выходных в Китае выйдут КРОЛИК ПИТЕР 2, а также триллер ТРОПИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ и несколько анимационных проектов из Китая и Японии.

По-прежнему лидером кассы в Китае остается ФОРСАЖ 9, чьи международные сборы составили $256 млн к концу выходных. Продолжение франшизы за уикенд пополнило копилку на $13,4 млн — на 57% меньше прошлой недели.

В Китае ФОРСАЖ обогнал ГОДЗИЛЛУ ПРОТИВ КОНГА, став тем самым крупнейшим голливудским фильмом, выпущенным во время пандемии. На сегодняшний день он собрал в Поднебесной около $203,8 млн, что сопоставимо с кассой ФОРСАЖА: ХОББС И ШОУ за аналогичный период. В Корее ФОРСАЖ 9 заработал на 16% меньше седьмой части — $17,7 млн, что является самым большим показателем для голливудского фильма как в 2020, так и в 2021 году.

КРОЛИК ПИТЕР 2 пополнил свою копилку еще на $4 млн, поэтому падение составило всего 20%. Так, международная касса составила $45,8 млн перед стартом в Китае и Северной Америке в следующую пятницу.



Кроме того, аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» удалось преодолеть отметку в $500 млн международных сборов.

07.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Deadline