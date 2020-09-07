Международная касса: «Довод» собрал еще $58 млн

ДОВОД продолжает покорять международный прокат и пока это ему удается лучше, чем в случае с домашним. На прошедшем уикенде картина работала в 46 странах, которые общими усилиями обеспечили ей $58,1 млн. Таким образом, за первые два уикенда проката в активе фильма Кристофера Нолана собралось $126 млн. Вместе с американской кассой общемировые сборы проекта сейчас составляют $146,2 млн. Не раз заявлялось, что для полной окупаемости проекта студии Warner Bros. нужно собрать не менее $400 млн.

На прошедших выходных ДОВОД вышел на двух крупных рынках международных рынках − в России и Китае. Россия, по предварительным данным, принесла около $2,55 млн. Китай, естественно, больше. Здесь за премьерный уикенд лента получила $29,84 млн, из них $5,3 млн заработано в китайских кинотеатрах IMAX. Кроме того, за выходные Германия принесла $2,9 млн (общие сборы − $8,7 млн) по $2,8 млн лента собрала в Великобритании (общие сборы − $13,1 млн) и Франции (общие сборы − $10,7 млн). Общая касса проекта в Южной Корее составляет $8,2 млн, еще $6,3 млн картина получила на Тайване, Испания собрала уже $5,2 млн в Испании, по $4,5 млн − Австралия и Италия.

И все же, в общем чарте международного проката ДОВОД снова не первый, а второй. В лидерах по прежнему значится китайский блокбастер ВОСЕМЬ СОТЕН. Выходные принесли ему еще $32,2 млн, увеличив общую кассу до впечатляющих $340,1 млн. Он же лидирует в локальном китайском чарте уикенда.

В тройке лидеров международного топа кассовых сборов уикенда появилась еще одна новинка − драма ПОСЛЕ. ГЛАВА 2. Эта лента вышла в 13 европейских странах и уверенно возглавила чарты Германии и Италии. Общие сборы проекта по итогам выходных − $10,2 млн.

С достаточно скромными для потенциального блокбастера результатами стартовал в международном прокате фильм МУЛАН. Диснеевский релиз получил за уикенд $5,9 млн. Правда, его кинотеатральные премьеры прошли всего в нескольких азиатских странах и ОАЭ, а на большинстве неохваченных цифровым релизом европейских рынках он выйдет только через неделю. Кроме того, 17 сентября картина выходит на важном для нее рынке − в Южной Корее.

$4,5 млн за уикенд сумел положить в свою копилку хоррор НОВЫЕ МУТАНТЫ. Релиз 20th Century Studios и Disney работал на 30 территориях. Успешнее всего он стартовал в Великобритании, где сумел собрать за уикенд $0,9 млн. Мексика принесла еще $0,5 млн, Россия − $0,4 млн. Общие сборы проекта за две недели международного проката составляют $8,5 млн. Общемировые − $19,1 млн.

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07.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group