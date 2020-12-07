Международная касса: «Охотник на монстров» вызвал скандал в Китае и был снят с проката

Международный прокат переживает не лучшие времена. Однако азиатские рынки показывают неплохие результаты даже сейчас. Локомотивов здесь выступает Китай, в котором выходят и зарабатывают неплохие деньги как крупные местные новинки, так и международные проекты. Лидером этого уикенда стала китайская картина КОНЕЦ БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБВИ (The End of Endless Love). За три дня работы в прокате она собрала $21,05 млн. С таким результатом проект возглавил международный чарт уикенда. А второе место топа у другой китайской картины − комедийного фэнтези ПОХИТИТЕЛЬ ДУШ (Soul Snatcher). Согласно данным китайского портала Ent Group, эта лента за три дня в проката собрала $18,2 млн.

На третьем месте международного топа находится мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Также благодаря Китаю. Прошедшие выходные принесли проекту $13,3 млн, чуть более $12 млн из которых получено в Поднебесной. Общая касса мультфильма там сейчас составляет $36,37 млн. А всего международные рынки принесли вторым КРУДСАМ $40,3 млн. Общемировые сборы проекта составляют $60,6 млн.

Четвертое место оказалось за фантастическим экшном ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Эта лента вышла в китайский прокат и тут же оказалась замешана в скандале: местные зрители нашли в ней расистскую шутку. Этот факт вызвал бурю возмущения в соцсетях. В результате, проработав в Китае всего полтора дня, лента была вынуждена уйти с экранов. За это время она успела получить около $5 млн. Еще $2,65 млн было получено на других международных территориях. Таким образом, с результатом около $7,65 млн лента попала в итоговый международный чарт на 4 место.

А замыкает пятерку аниме КЛИНОК, РАССЕКАЮЩИЙ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД. Японский проект собрал около $6,5 млн у себя на родине, увеличив домашнюю кассу до $270 млн. Общемировые сборы этого проекта приближаются к $300 млн.

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07.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group, Variety, KoBiz, ComScore