Международная касса: китайские хиты против голливудских блокбастеров

Лидерами кассовых сборов международного проката остаются проекты из Китая. Соревноваться с ними не под силу пока ни одному голливудскому проекту. Прошедший уикенд также остался за картинами из Поднебесной. Первое место международного топа у лидера кассовых сборов страны − фильма АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (A Little Red Flower). Картина собрала около $22 млн. Ее общая касса за 10 дней проката составляет уже почти $104 млн.

Второе и третье места международного чарта также заняли китайские картины. Это комедия ТЕПЛОЕ ОБЪЯТИЕ (Warm Hug) и боевик УДАРНАЯ ВОЛНА 2 (Shock Wave 2). Ленты пришли к финишу с близкими результатами: первая собрала около $11,2 млн, вторая − $11,1 млн. Общая касса комедии составляет сейчас $149 млн, а боевик может похвастаться $174 млн.

Самая успешная голливудская картина оказалась на 4 месте. Это мультфильм студии Pixar ДУША. Проект, выпущенный в Северной Америке на Disney +, с успехом покоряет международный прокат. Прошедшие выходные принесли ему $8,9 млн, а общие сборы картины уже составили $47,3 млн. Эти деньги заработаны в 11 странах, но основную кассу проект сделал в Китае. Здесь его сборы составляют $36 млн. Среди мультфильмов Pixar больше в этой стране собирали только В ПОИСКАХ ДОРИ, ТАЙНА КОКО и СУПЕРСЕМЕЙКА 2.

Замыкает пятерку лучших в международном прокате мультфильм Universal СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Проект положил в свою копилку еще $5,1 млн, работая в 17 странах мира. Здесь значительную часть внесла Россия. Общая касса проекта за пределами США составляет $90 млн, а общемировые сборы − почти $127 млн.

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11.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, Variety