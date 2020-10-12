Международная касса: китайские релизы не встречают конкуренции

В международном прокате все по-прежнему. Лидируют картины из Китая, где прокат, несмотря на ограничения по заполняемости залов, активно восстанавливается, а проекты зарабатывают десятки миллионов долларов каждую неделю.

На первом месте по итогам уикенда, как и неделю назад, оказался китайский фильм MY PEOPLE, MY HOMETOWN − альманах, сконструированный по лекалам успешного проекта 2019 года. Выходные принесли картине $38,54 млн. Общие сборы этой ленты в домашнем прокате составляют впечатляющие $318,56 млн.

Второе место китайского и международного топа уикенда у анимационного фэнтези ЦЗЯН ЦЗЫЯ: ЛЕГЕНДА ОБ ОБОЖЕСТВЛЕНИИ. На втором уикенде проката этот мультфильм же сумел положить в свою копилку $10,25 млн, увеличив общую кассу до $216,14 млн. Еще одна китайская картина попала на четвертое место международного топа: речь о спортивной драме LEAP, собравшей за уикенд $7,65 млн за уикенд. Общая касса этой ленты в Китае составляет $103,25 млн.

Третье место международного чарта отвоевал ДОВОД, положивший в свою копилку и $9,8 млн. Это позволило увеличить международную кассу проекта до $275 млн, а общемировую − до $323,3 млн. На прошедшей неделе к уже имеющимся мировым территориям лента прибавила несколько стран Центральной и Южной Америки. Впрочем, пока основными поставщиками кассы для проекта выступают Европа и Азия. Самый крупный международный успех у фильма в Китае, где он сумел заработать уже больше $66 млн. Второе место занимает Великобритания с $21,8 млн, далее следует Франция с $21,4 млн. Россия из-за слабого рубля несколько отстает: здесь долларовые сборы проекта составляют лишь чуть больше $11 млн. При этом, по числу проданных на ДОВОД кинобилетов наша страна уступает только Китаю.

Из других голливудских проектов в международном прокате стоит отметить фильм ГРЕНЛАНДИЯ, который с относительным успехом стартовал в Италии, собрав там $803 тыс. Всего же за выходные международные территории принесли картине около $2,85 млн.

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12.10.2020 Автор: Артур Чачелов