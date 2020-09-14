Международная касса: «Мулан» прохладно встретили в Китае

Главным событием мирового проката прошедшего уикенда стал релиз исторического фэнтези МУЛАН в Китае. Новинке удалось возглавить местный прокат, но ожидания от ее сборов были выше.

Запуская проект, Disney небезосновательно рассчитывал использовать силу бренда, сформированного одноименным мультфильмом 1998 года, а также надеялся на огромный успех картины в Китае. Задача ставилась амбициозная. Должен был получиться самый кассовый фильм, когда-либо снятый женщиной-режиссером.

Именно из-за Китая, то закрывавшего, то открывавшего свой кинопрокат, релиз МУЛАН неоднократно переносился. Неудивительно, что, в отличие от многих стран, где проект сразу вышел на цифровых платформах, в Поднебесной он сперва оказался на больших экранах. Однако первый уикенд вряд ли порадовал студию. При неоднозначных отзывах зрителей, старт принес картине $23,2 млн. На то, правда, были и объективные причины.

Из-за того, что фильм рассматривался регулятором Китая не как совместное производство, а как импорт, разрешение на прокат в стране он получил только за 11 дней до релиза, что исключило возможность проведения масштабной маркетинговой кампании. Кроме того экономические противоречия между США и Китаем переходят в политическую плоскость. А съемки МУЛАН частично проходили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где существует проблема уйгурского меньшинства. На Китай посыпались упреки в несоблюдении прав человека и на сей раз. Подобные действия традиционно воспринимаются в Китае с раздражением. Бойкота в данном случае, конечно, не было, но число статей с упоминаниями о новинке в официальной прессе было минимизировано. Ну, и, наконец, достаточно быстро появилась пиратская копия новинки в хорошем качестве, видимо, перехваченная с канала Disney+.

Изначально студия рассчитывала собрать проектом в Китае $300-400 млн. Перед стартом планка ожиданий опустилась до $60-80 млн. Однако сейчас китайские аналитики в лучшем случае ожидают от фильма финальных сборов в районе $45-50 млн. Старт МУЛАН оказался на 23% лучше, чем у АЛЛАДИНА, завершившего прокат в Поднебесной с $53 млн, но «сарафан» у новинки хуже. Всего же сборы МУЛАН за уикенд в Китае составили $29,1 млн, а суммарная международная касса проекта составляет $37,6 млн. Второй по сборам фильма территорией стала Россия, которая, согласно предварительным данным, принесла $1,8 млн.

Прошедшая трехдневка в Китае принесла ДОВОДУ существенное снижение. В первый день второго уикенда сборы фильма упали почти на 76% по отношению к стартовому дню проката. Всего же за три дня картине Кристофера Нолана удалось собрать в Поднебесной $10,2 млн. А ее суммарная касса в Китае составляет $50,8 млн. Следующими по значимости для проекта территориями являются Великобритания ($16,4 млн), Франция ($13,2 млн), Германия ($11,4 млн) и Южная Корея ($10,3 млн). Суммарная международная касса проекта достигла отметки $177,5 млн. А его мировые сборы равняются $207 млн.

Романтическая мелодрама ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 расширила свой ареал до 21 территории. Прошедший уикенд принес картине $4,2 млн, а ее суммарная касса составляет $21 млн. Создатели франшизы уже объявили о подготовке к съемкам еще двух фильмов бренда. НОВЫХ МУТАНТОВ в прошедший уикенд можно было посмотреть в 36 странах. За уикенд картина заработала $3,8 млн. Среди новых территорий были Германия и Южная Корея, каждая из которых принесла порядка $400 тысяч. Мировые сборы фильма на текущий момент равняются $29,3 млн.

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14.09.2020 Автор: БК

Источник: Screen Daily