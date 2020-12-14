Международная касса: на арену выходит китайский «Банщик»

Международный прокат продолжает подпитываться азиатскими рынками, активно работающими даже в этот период. Так, самым кассовым фильмом здесь вновь стала китайская лента. Это комедия БАНЩИК (Bath Buddy), собравшая по данным официального портала Ent Group $27,83 млн. Другой источник − компания Artisan Gateway − дает новинке $28,1 млн. В любом случае, БАНЩИК − абсолютный лидер в Китае, занявший около 45% всего проката прошедших выходных.

Чуть больше $10,5 млн в свой второй уикенд собрала в Китае романтическая драма с элементами фэнтези КОНЕЦ БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБВИ. Общая касса картины сейчас составляет $44,29 млн. А замыкает тройку лидеров международного проката аниме из Японии КЛИНОК, РАССЕКАЮЩИЙ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД. Этот проект сумел увеличить свои сборы в домашнем прокате еще на $9,2 млн (данные предварительные). Его общая касса в стране составляет $287 млн, а общемировая − более $310 млн.

Четвертое место международного топа ушло американскому мультфильму СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Лента собрала в общей сложности $8,44 млн. Из них $6,37 млн заработано в Китае. Общая международная касса проекта составляет $52,2 млн, а общемировая − $76,3 млн.

Замыкает пятерку лидеров международного проката еще один мультфильма − японское аниме ДОРАЕМОН: НОВЫЙ ДИНОЗАВР НОБИТЫ (Doraemon The Movie 2020: Nobita’s New Dinosaur). В его активе $5,98 млн, собранных в китайском прокате.

11 декабря в китайский прокат также вышел российский фильм Т-34. Лента выступила более, чем скромно. По предварительным итогам, в ее активе за уикенд только 8,6 млн юаней или $1,31 млн.

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14.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group, Variety, KoBiz, ComScore