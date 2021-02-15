Международная касса: рекордный старт проекта «Детектив из Чайнатауна 3»

Китай захватил весь топ-5 международного чарта и в этом нет ничего удивительного. Здесь началось празднование Нового года, а в это время местный кинопрокат традиционно ставит кассовые рекорды. Не стал исключением и этот год, даже несмотря на некоторые ограничения по заполняемости кинотеатров в нескольких регионах. Общие сборы кинотеатров Китая на прошедшем уикенде превысили $700 млн.

Абсолютным кассовым лидером рынка, да и всего международного проката на прошедших выходных стал проект ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА 3. Три дня в прокате принесли ему $397 млн. Из них около $23,7 млн было заработано в кинотеатрах формата IMAX. Для последнего в Китае прошедший уикенд вообще стал одним из самых удачных в истории. Ожидается, что по итогам проката сборы ДЕТЕКТИВА ИЗ ЧАЙНАТАУНА 3 превысят $850 млн. Предыдущая часть франшизы заработала $563 млн, а первая − «скромные» $126 млн. Интересно, что выпуск третьего фильма из-за пандемии был отложен на год. И, как показали последние выходные − это было верное решение.

Второе место в топе у комедии ПРИВЕТ, МАМ. За три дня в кинотеатрах эта новинка получила $160,62 млн. На третьем месте еще один новичок − фантастический экшн УБИЙЦА В КРАСНОМ. На его счету $48,21 млн.

На четвертом месте расположился новый мультфильм франшизы о медведях Буни. Проект МЕДВЕДИ СОСЕДИ: ДИКАЯ ЖИЗНЬ получил за три дня в прокате $38,50 млн. А замыкает пятерку лучших проект КОЛДУН − адаптация компьютерной игры The YINYANG Master. Этой картине покорилось $24,97 млн.

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15.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz