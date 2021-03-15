Международная касса: Китай возвращает «Аватару» звание самого кассового фильма в истории

Неожиданный и скорый на руку перевыпуск АВАТАРА в Китае помог картине Джеймса Кэмерона вернуть себе звание самого кассового кинопроекта за всю историю мирового проката. За эти выходные лента собрала $21,1 млн, что позволило ей легко обойти МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ в борьбе за громкий титул. Теперь общая международная касса АВАТАРА составляет $2,05 млрд, а общемировая − $2,81 млрд. До перевыпуска фильм отставал от МСТИТЕЛЕЙ на $7,8 млн. Ожидается, что теперь по итогу перевыпуска АВАТАР соберет в Китае не меньше $61 млн.

Второе место в международном топе по итогам выходные у комедии ПРИВЕТ, МАМ! − еще одного участника и рекордсмена китайского проката. Прошедший уикенд принес фильму еще около $12 млн, его общие сборы теперь составляют внушительные $808 млн.

Замыкает тройку лидеров международного проката по итогам выходных мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Проект Disney работал на 44 рынках и положил в свою копилку $11,5 млн. Его зарубежная касса таким образом выросла до $36,8 млн, а общемировая − до $52,6 млн. Ключевыми рынками для мультфильма остаются Китай ($14,6 млн), Россия ($7,4 млн), Австралия ($2,5 млн), Южная Корея ($1,8 млн) и Япония ($1,4 млн).

Четвертое место топа досталось новинке − аниме ЕВАНГЕЛИОН 3.0+1.0 из Японии. Это финальный фильм популярнейшей франшизы. Он вышел в Японии в понедельник и за семь дней в прокате сумел собрать более $27 млн. Если же брать стандартный трехдневный уикенд, то с пятницы по воскресенье картине покорилось около $10 млн.

Замыкает пятерку лидеров китайская черная комедия КОНЕЦ ИГРЫ. Эта лента получила на выходных $6,43 млн, увеличив свои общие сборы до $104 млн

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15.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz