Международная касса: мировые сборы «Гнева человеческого» достигли $56 млн

В преддверии старта на нескольких крупных рынках ФОРСАЖА 9 и долгожданного открытия кинотеатров в Великобритании и Франции самым успешным голливудским релизом на международных территориях стал экшн ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. За уикенд картина предварительно заработала $13,5 млн, доведя сумму международных сборов до $41,4 млн. Четверть данной кассы принесла фильму Россия – за месяц проката боевик освоил $11,5 млн. В Китае лента стартовала на прошлой неделе в понедельник и собрала к вечеру воскресенья $18,5 млн. Общая касса картины по всему миру составляет $56 млн.

Главной премьерой международного проката в этот уикенд стала ПИЛА: СПИРАЛЬ. Хоррор стартовал в 16 странах и заработал $3,3 млн. Лучшим рынком для фильма стала Россия с результатом $959 тыс. В Южной Корее перезапуск хоррор-франшизы стартовал с первого места, предварительно собрав $710 тыс. Австралия принесла ленте $605 тыс, Мексика – $330 тыс. Проект будет расширять свое присутствие в кинотеатрах на протяжении всего лета и уже сегодня стартует на экранах Великобритании.

В залах IMAX СПИРАЛЬ освоила $200 тыс на 12 рынках. Неплохо площадки IMAX заполнялись в Китае на ВЛАСТЕЛИНЕ КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИИ КОРОЛЯ. Перевыпуск заработал дополнительные $1,2 млн, доведя общую кассу в премиальном формате в Поднебесной до $7,5 млн. Еще больше на экранах IMAX заработал новый фильм Чжана Имоу НАД ОБРЫВОМ (CLIFF WALKERS) – $9,5 млн. Валовые сборы релиза в Китае составляют $148 млн.

КРОЛИК ПИТЕР 2 заработал на 8 рынках $3,1 млн. Более трети в эту сумму внесла Россия ($1,3 млн). $465 тыс картине принесла Мексика. На новых рынках семейная картина на 32% опережает график сборов мультфильма ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР и на 14% - ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 2. Текущие валовые сборы релиза $21,1 млн.

Триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ в прошедший уикенд собрал $2,8 млн с 33 рынков. Лидером по сборам фильма стала Австралия с $981 тыс. В России на старте картина освоила $410 тыс. Международная касса проекта на текущий момент равна $4,3 млн. С учетом сборов в Северной Америке общемировая касса ленты составляет $7,1 млн.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

17.05.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline